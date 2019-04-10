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В Киеве за 350 миллионов продали офисный центр "дочки" российского банка

Среда, 10 апреля 2019, 09:55
 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел аукцион по продаже общественно—офисного центра, который принадлежал украинской дочке российского ВТБ банка.

Об этом говорится в данных на странице лота в системе Prozorro.Продажи.

Площадь центра — 28,19 тыс. кв. м, расположен по адресу: Киев, бул. Гавела Вацлава, д. 6, корп. 3.

Самую высокую цену за недвижимость на аукционе предложила компания "Житомирский мебельный комбинат" – 351 млн грн,

По данным "Prozorro.Продажи", ожидается протокол по результатам аукциона.

Конечным бенефициаром ЗАО "Житомирский мебельный комбинат" является Вадим Григорьев.

Напоминаем:

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

19 декабря Национальный банк Украины решил ликвидировать ВТБ Банк.

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"Денег нет, но вы держитесь": что происходит с российским ВТБ банком

Экономическая правда

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