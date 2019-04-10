В Киеве за 350 миллионов продали офисный центр "дочки" российского банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел аукцион по продаже общественно—офисного центра, который принадлежал украинской дочке российского ВТБ банка.
Об этом говорится в данных на странице лота в системе Prozorro.Продажи.
Площадь центра — 28,19 тыс. кв. м, расположен по адресу: Киев, бул. Гавела Вацлава, д. 6, корп. 3.
Самую высокую цену за недвижимость на аукционе предложила компания "Житомирский мебельный комбинат" – 351 млн грн,
По данным "Prozorro.Продажи", ожидается протокол по результатам аукциона.
Конечным бенефициаром ЗАО "Житомирский мебельный комбинат" является Вадим Григорьев.
Напоминаем:
Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.
19 декабря Национальный банк Украины решил ликвидировать ВТБ Банк.
Рекомендуем почитать: Тяжелое российское наследие: смогут ли клиенты ВТБ вернуть свои средства
"Денег нет, но вы держитесь": что происходит с российским ВТБ банком
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua