Тяжелое российское наследие: смогут ли клиенты ВТБ вернуть свои средства

"Дочка" российского Внешторгбанка признана неплатеж. Материнская структура не стала ее спасать, хотя могла. В банке осталось немало интересных активов, но их уже начали разворовывать.

Ещё в ноябре украинская "дочка" российского Внешторгбанка была признана неплатежеспособной.

Временная администрация Фонда гарантирования вкладов зашла в банк в конце ноября 2018 года. К этому моменту работа банка уже несколько недель была парализована. Клиентские платежи не проходили, в банкоматах и кассах учреждения не было средств.

Всё могло сложиться иначе, если бы Москва оказала поддержку своей "дочке", но материнская структура не стала ее спасать, хотя имела такую возможность.

В России в происходящем сначала обвинили Игоря Коломойского, а позже — Петра Порошенко, пригрозив последнему судом.

Ранее из-за иска Коломойского банк лишился возможностипополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов, что НБУ и сам банк назвали главной причиной проблем.

Были ли деньги в банке

В группе заявили, что активов банка хватит для расчетов со всеми кредиторами. Если посмотреть на его баланс, то такое заявление кажется вполне корректным.

По данным источников ЭП, на момент введения временной администрации размер обязательств банка составлял 3,2 млрд грн за вычетом обязательств перед связанными лицами, в частности, материнской структурой, от которой у банка был кредит около 2 млрд грн.

При этом размер активов был в два раза больше обязательств. 27 ноября 2018 года активы банка равнялись 6,9 млрд грн. Из 6,9 млрд грн 3,6 млрд грн — это недвижимость на балансе банка.

Кредитный портфель за вычетом резервов был равен 2,9 млрд грн (обязательства заемщиков перед ВТБ по кредитам — 2,7 млрд грн, портфель почти не обслуживается, однако покрыт резервами на 86%).

По данным источников ЭП, независимые субъекты оценочной деятельности, привлеченные ФГВ для подготовки плана выведения банка с рынка, оценили активы учреждения 6,5 млрд грн.

При таком балансе тезис о том, что средств для расчета с клиентами хватит, вполне оправдан. Однако даже при таком балансе у клиентов банка есть риск не получить свои средства.

Во-первых, фонд может столкнуться с отсутствием спроса на активы по оценочной стоимости.

Во-вторых, недвижимость, которая была на балансе банка, начала исчезать с помощью сомнительных решений суда.

Здесь есть несколько существенных проблем: реальная рыночная стоимость активов, которая может отличаться от балансовой, спрос на активы по балансовой цене и, конечно, вечный спутник ликвидации украинских банков — мошенничество с активами учреждения.

Дешево и быстро не получилось

Учитывая размер активов банка, не удивительно, что им интересовались несколько крупных игроков рынка: "Альфа", ПУМБ и ТАС.

Первые два интересанта отпали еще на этапе подачи документов. В итоге с предложением о покупке части активов взамен взятия на баланс обязательств банка вышел лишь Таскомбанк Сергея Тигипко.

По данным источников, структуры ТАС интересовались активами ВТБ еще до признания последнего неплатежеспособным и хорошо знали баланс банка. Однако сделка с ФГВ у Тигипко не получилась.

Главная причина — цена. За активы, которые независимые структуры оценили 3,3 млрд грн, Тигипко предложил 1,1 млрд грн, что, конечно, не устроило Фонд гарантирования вкладов.

Какие активы остались в портфеле и хватит ли их для расчетов с вкладчиками? В распоряжении ЭП оказались данные конкурсного предложения Таскомбанка по стоимости активов ВТБ.

Кредитный портфель банка, который хотел получить Таскомбанк

Актив Баланс Оценка Предложение Таскомбанка 3 кредита ООО "Инвестиционно-строительная группа" с общим долгом более 1,1 млрд грн 1,1 млрд грн 227 млн грн 138 млн грн 2 кредита ООО "Цветные металлы" 411 млн грн 67 млн грн 41 млн грн Кредит ООО "Укравтозапчасть" 224 млн грн 156 млн грн 16 млн грн 2 кредита АО "Азовсталь" 4 млрд грн 1 млрд грн 41 млн грн ООО "АТЛ" 114 млн грн 28 млн грн 2,7 млн грн ООО "Гермес риал эстейт", корпоративные права 950 тыс грн 254 тыс грн 100 грн

Недвижимость на балансе ВТБ, которую хотел купить Таскомбанк

Актив Баланс Оценка Предложение Таскомбанка ГО ВТБ, 5 975 кв м, Киев, ул. Пушкинская, 26/8 249 млн грн 232 млн грн 196 млн грн БЦ "Сигма", 28,2 тыс кв м, Киев, бульвар Лепсе, 6 312 млн грн 315 млн грн 186 млн грн БЦ "Инком", 12,4 тыс кв м, Киев, ул. Смоленская, 31-33 338 млн грн 284 млн грн 180 млн грн ТРЦ "Экватор", 61,4 тыс кв м, Черкассы, пр. Химиков, 74 429 млн грн 120 млн грн 55 млн грн Помещение, 1,2 тыс кв м, Киев, ул. Коласа Якуба, 10 11 млн грн 8,9 млн грн 4 млн грн Помещение, 787 м кв, Днепр, пр. Явоницкого, 123а 7 млн грн 5,9 млн грн 1,3 млн 23 квартиры, 9,7 тыс кв м, Киев, ул. Метрологичная, 32, 34, 36 77 млн грн 96 млн грн 12 млн грн 32 квартиры, 3,3 тыс кв м, Днепр, пр. Поля, 16 57 млн грн 79 млн грн 19 млн 22 земельных участка, 16 га, Козин 130 млн грн 112 млн грн 36 млн грн ТРЦ "Мегамол", 11 тыс кв м, Харьков 778 млн грн 486 млн грн 196 млн грн

Таким образом, Тигипко хотел получить почти половину активов банка всего за треть оценочной стоимости.

По данным фонда, гарантированная сумма возмещения составляет 932 млн грн. Не попали под гарантированные 200 тыс грн средства физлиц на 853 млн грн и средства юридических лиц на 1,2 млрд грн.

Если предложенная Тигипко цена рыночная, и фонду не удастся продать активы дороже, это может означать, что свои средства получат не все клиенты банка даже после реализации активов, оцененных 6,5 млрд грн.

Недвижимость может стоить меньше. Если в ликвидности офиса банка на улице Пушкинской в Киеве сомневаться не приходится, то перспективы неработающего торгового центра "Экватор" в Черкассах сомнительны.

Ранее банк пытался реализовать этот ТЦ через торговую площадку СЕТАМ за 150 млн грн, однако желающих купить объект не нашлось.

Впрочем, собеседники издания в ВТБ с подобной оценкой категорически не согласны. Они утверждают, что при правильной работе с активами их хватит для расчетов с клиентами.

Однако стоит учитывать, что у банка появились новые проблемы, которые не были знакомы сотрудникам ВТБ. Как только учреждение перешло в распоряжение Фонда гарантирования, из него сразу попытались вывести часть недвижимости, которая была на балансе.

Суд предсказателей

В канун Нового года, уже во главе с временным администратором ФГВ, в банке обнаружили интересную деталь: 46 квартир в Днепре, находящиеся на балансе банка с 2015 года, исчезли из его активов.

В банке обнаружили, что эти объекты были перерегистрированы государственным регистратором Днепровского филиала одного из коммунальных предприятий 13 декабря 2018 года на физлицо на основании дополнительного решения Индустриального районного суда Днепра по гражданскому делу № 202/9477/14-ц от 15 января 2016 года.

При этом "основное решение" по этому делу, согласно сведениям ЕГРС, никакого отношения к банку не имеет, а исковое заявление по этому делу оставлено без рассмотрения определением суда от 15 января 2016 года.

15 декабря 2018 года это физлицо с помощью этого же государственного регистратора внесло все 46 объектов как уставный капитал в зарегистрированное ООО с уставным капиталом 1 тыс грн.

В Фонде гарантирования называют этот инцидент мошенничеством.

"У ФГВ есть все основания считать эти действия мошенническими, о чем свидетельствуют такие факты.

В 2014 году на баланс банка было взято 311 квартир и объектов коммерческой недвижимости на основании договоров ипотеки. За следующие три года из них были проданы все, кроме 46-ти, которые оставались на балансе на момент вхождения в банк ФГВ.

По странному "стечению обстоятельств" именно эти нереализованные 46 единиц были указаны в загадочном дополнительном решении суда 15 января 2016 года, о котором стало известно в декабре 2018 года.

Получается, авторы этого решения в 2016 году знали, какие объекты с более 300 будут оставаться в собственности банка в конце 2018 года.

"Дар предвидения" авторы этого судебного решения продемонстрировали и в других аспектах. Например, в январе 2016 года в решении суда упоминается город Днепр, тогда как переименование Днепропетровска на Днепр произошло лишь в июне 2016 года.

То есть уже за полгода до изменения названия города у суда не было сомнений, что оно будет изменено, и там точно знали, какой именно вариант будет выбран при переименовании", — ответили в фонде.

При таком повышенном интересе к активам банка еще до начала их продажи кредиторам этого учреждения стоит проследить за их сохранностью, поскольку попытки выведения активов, похоже, начались еще до начала процедуры ликвидации банка.

Для вкладчиков это может оказаться еще большей проблемой, чем отсутствие рыночного спроса на активы финансового учреждения.