УЗ провела второй успешный тендер на закупку дизтоплива
Центр обеспечения производства "Укрзализныци" 1 апреля определил победителей еще двух тендеров на закупку 50 тысяч тонн дизтоплива (по 25 тысяч тонн каждый) с применением формульного расчета цены.
Об этом свидетельствуют результаты торгов на площадке ProZorro, сообщает enkorr.
Так, победителем по первому лоту снова стала компания ОККО с ценой 28 200 грн/т.
По второму — ООО Фирма "Фидея" (входит в орбиту "Трейд Коммодити"), предложившее поставить дизтопливо по цене 28 077 грн/т.
Эти цены, по данным "Консалтинговой группы А-95", на 910 грн/т и 787,7 грн/т выше, чем средняя цена ДТ на оптовом рынке 1 апреля.
Ранее опрошенные enkorr трейдеры отмечали, что эта разница с текущим уровнем цен обусловлена множеством рисков, связанных, в первую очередь, с отсрочкой оплаты топлива "Укрзализныцей" и непрогнозируемым графиком отгрузок.
Напомним:
"Укрзализныця" на протяжении двух месяцев не могла провести закупку дизельного топлива из-за отсутствия заявок от трейдеров и поставщиков ДТ. Из-за этого УЗ была вынуждена переносить 8 раз подачу заявок.
В конце февраля "Укрзализныця" ввела ограничение на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.
12 марта ЦОП увеличил стартовую стоимость ресурса на 6,7%, до 28 252 грн/т.
27 марта у "Укрзализныци" наконец-то получилось закупить топливо. Победителями тендера на поставку еще 50 тыс. т дизтоплива были определены ОККО и "Анвитрейд".
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