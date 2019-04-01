УЗ провела второй успешный тендер на закупку дизтоплива

Центр обеспечения производства "Укрзализныци" 1 апреля определил победителей еще двух тендеров на закупку 50 тысяч тонн дизтоплива (по 25 тысяч тонн каждый) с применением формульного расчета цены.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на площадке ProZorro, сообщает enkorr.

Так, победителем по первому лоту снова стала компания ОККО с ценой 28 200 грн/т.

По второму — ООО Фирма "Фидея" (входит в орбиту "Трейд Коммодити"), предложившее поставить дизтопливо по цене 28 077 грн/т.

Эти цены, по данным "Консалтинговой группы А-95", на 910 грн/т и 787,7 грн/т выше, чем средняя цена ДТ на оптовом рынке 1 апреля.

Ранее опрошенные enkorr трейдеры отмечали, что эта разница с текущим уровнем цен обусловлена множеством рисков, связанных, в первую очередь, с отсрочкой оплаты топлива "Укрзализныцей" и непрогнозируемым графиком отгрузок.

Напомним:

"Укрзализныця" на протяжении двух месяцев не могла провести закупку дизельного топлива из-за отсутствия заявок от трейдеров и поставщиков ДТ. Из-за этого УЗ была вынуждена переносить 8 раз подачу заявок.

В конце февраля "Укрзализныця" ввела ограничение на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.

12 марта ЦОП увеличил стартовую стоимость ресурса на 6,7%, до 28 252 грн/т.

27 марта у "Укрзализныци" наконец-то получилось закупить топливо. Победителями тендера на поставку еще 50 тыс. т дизтоплива были определены ОККО и "Анвитрейд".