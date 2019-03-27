У "Укрзализныци" наконец-то получилось закупить топливо

Центр обеспечения производства АО "Укрзализныця" 27 марта определил победителей двух тендеров на закупку 50 тыс. т дизтоплива (по 25 тыс. т каждый) с применением формульного расчета цены.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на площадке ProZorro, сообщает enkorr.

Победителем по первому лоту стала компания ОККО с ценой 28,2 тыс. грн/т, по второму — выиграл "Анвитрейд", предложивший поставить ДТ по 28 тыс. грн/т. Эти цены на 1132—1250 грн/т выше, чем средняя цена ДТ на оптовом рынке 27 марта, по данным "Консалтинговой группы А-95".

Напомним, "Укрзализныця" на протяжении двух месяцев не могла провести закупку дизельного топлива из-за отсутствия заявок от трейдеров и поставщиков ДТ. Из-за этого "Укрзализныця" была вынуждена переносить восемь раз подачу заявок.

В конце февраля "Укрзализныця" столкнулась с проблемой нехватки топлива и вынуждена была перейти на режим экономии.

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