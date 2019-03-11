Топливный кризис в "Укрзализныце": срок тендера переносят уже второй месяц
Филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" снова на семь дней продлил срок приема заявок на участие в формульном тендере по поставке дизельного топлива.
Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, сообщает enkorr.
Прием заявок продолжен на четыре тендера, каждый из которых предполагает закупку 15 тыс. т дизельного топлива.
Эта закупка была объявлена 22 декабря 2018 года. Изначально конечный срок подачи заявок был определен — 22 января, потом — 29 января, 5 февраля и 13 февраля, 21 февраля, 1 марта, 11 марта и теперь 18 марта.
Ранее "Укрзализныця" ввела ограничения на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.
Трейдеры заявляют, что сомневаются в экономической целесообразности участия в аукционе на предложенных "Укрзализныцей" условиях.
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