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Топливный кризис в "Укрзализныце": срок тендера переносят уже второй месяц

Понедельник, 11 марта 2019, 12:58
 

Филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" снова на семь дней продлил срок приема заявок на участие в формульном тендере по поставке дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, сообщает enkorr.

Прием заявок продолжен на четыре тендера, каждый из которых предполагает закупку 15 тыс. т дизельного топлива.

Эта закупка была объявлена 22 декабря 2018 года. Изначально конечный срок подачи заявок был определен — 22 января, потом — 29 января, 5 февраля и 13 февраля, 21 февраля, 1 марта, 11 марта и теперь 18 марта.

Ранее "Укрзализныця" ввела ограничения на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.

Трейдеры заявляют, что сомневаются в экономической целесообразности участия в аукционе на предложенных "Укрзализныцей" условиях.

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Укрзализныця дизтопливо тендер

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