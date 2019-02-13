Дело Приватбанка: суд наложил арест на земельные участки "Буковеля"

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество компаний бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по делу о выводе около 19 миллиардов гривень кредита рефинансирования накануне национализации банка.

Об этом говорится в постановлении суда.

В частности, арестованы земельные участки горнолыжного курорта "Буковель". Суд запретил отчуждать имущество и проводить с ним какие-либо другие действия нотариусам и государственным регистраторам.

Помимо прочего, арест наложен на земельные участки компании "Скорзонера", расположенные в селе Полянниця, на которых размещена инфраструктура горнолыжного курорта "Буковель".

Также суд арестовал железнодорожные вагоны, платформы, парковочные места и другое движимое и недвижимое имущество компаний Коломойского и Боголюбова.

Горнолыжный комплекс "Буковель" был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

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