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Маск назвал дату презентации нового электрокара Model Y

Понедельник, 4 марта 2019, 09:00

Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y менее чем через две недели, 14 марта, в Лос-Анжелесе.

Об этом основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter.

В последующих твитах Маск написал, что Model Y получит  "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X. Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это более крупный внедорожник.

На прошлой неделе Tesla объявила, что клиенты теперь могут заказать Model 3 со стандартным аккумулятором за 35 000 $.

Ранее Маск сообщал, что Tesla завершила разработку Model Y, и что "на три четверти Model Y похожа на Model 3".

Напомним, ранее Tesla Inc. заявила о том, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет.

В декабре Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.

Украинская правда

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Tesla Маск

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