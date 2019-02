Трамп отложил введение пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп объяснил свое решение прогрессом в переговорах с Китаем.

Он отметил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.

Президент США также анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very......

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!