Cамой выгодной инвестицией в 2018 году признали коллекционный виски

Эксперты назвали лидером рейтинга инвестиционной привлекательности редкие и дорогие сорта виски - за 2018 год их стоимость увеличилась на 40% и достигла аукционного максимума.

Об этом говорится в ежегодном отчете The Wealth Report компании Knight Frank, передает Liga.net.

В 2018 году самой дорогой покупкой была бутылка виски Macallan урожая 1926 года, расписанная ирландским художником Майклом Диллоном. Ее купили на аукционе Christie’s за рекордные 1,2 млн фунтов (1,5 млн долларов). Таких бутылок выпустили всего 40, и 12 из них расписали художники Питер Блейк и Валерио Адами.

Виски Macallan

По мнению экспертов, редкие сорта виски подорожали в 2018 году из-за роста спроса на азиатском рынке. По данным Ассоциации шотландского виски, в первой половине прошлого года продажи в Индию, Китай и Сингапур выросли на 44, 35 и 24% соответственно, при этом односолодовые напитки составляют почти 30% от общего объема экспорта.

По итогам 2018 года, в топ самых инвестиционно привлекательных приобретений вошли монеты (годовой рост на 12%), вино и предметы искусства (по 9%), часы (5%), автомобили (2%), мебель (1%). Привлекательность цветных бриллиантов и редких почтовых марок за год не изменилась, их аукционные цены не выросли. А ценность ювелирных украшений и даже снизилась.

Компания Knight Frank рассказывает в отчете, как тратят деньги самые богатые люди мира. Так, эксперты также назвали Топ-10 городов, которые выбирают для жизни мультимиллионеры.

Как сообщалось ранее, в Украине могут изъять из продажи более 1 тысячи импортных видов виски в связи с определением понятия виски в Налоговом кодексе, которое вступит в силу 1 июля. В парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики пообещали исправить ошибку.