Кабмин не принимал решение о заключении контракта с Коболевым — Гройсман

Фото: сайт правительства

Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании коллегии Министерства социальной политики, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, правительство приняло решение о том, что 22 марта пятигодичный контракт с менеджментом "Нафтогаза" заканчивается. Он будет завершен на условиях, которые действовали последние пять лет.

При этом у правительства есть вопросы к размеру вознаграждений менеджмента "Нафтогаза".

"У нас как акционера вопрос к размеру вознаграждений менеджменту компании. Мы обратились в наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее правительство решило пересмотреть в сторону сокращения заработные платы руководителей госкомпаний, в том числе и НАК "Нафтогаз Украины".

В свою очередь, глава компании Андрей Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабмина, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

Кабмин ожидает от набсовета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании. Позже набсовет вынес на обсуждение правительства новый контракт с главой НАК.

Отмечается, что полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины" заканчиваются 22 марта 2019 года согласно решению Кабмина.

Напомним, что ранее в Наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о принятии решения продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Как рассказал источник в "Нафтогазе", новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом.