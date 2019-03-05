Новости дня: дефицит школ и садиков, олигархи и конец эпохи красных дорожек

О ценах на газ. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Украина потеряет поддержку партнеров и средства, если снизит цены на газ.

О дефиците школ и садиков. Чтобы покрыть существующий дефицит учебных мест в школах и детских садах, Киеву нужно начать строить одновременно не менее 57 школ и 70 детских садов.

О проверке облгазов Фирташа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки.

О багатейших украинцах. В обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, Ринат Ахметов занял 272-е место.

О конце эпохи красных дорожек. В 2019 году Украина получит 40 новых вагонов с современным шумоизоляционным покрытием для пола вместо привычных красных дорожек и линолеума.

Вы хотите знать больше?

В шаге от катастрофы. Почему школы и детские сады Киева переполнены и что будет дальше

Сколько детсадов и школ нужно Киеву и почему их не хватает? Сколько будет стоить их строительство и кто должен этим заниматься? Почему переполненные классы и группы плохо влияют на детей, и кто за это ответит?