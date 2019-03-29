Работодателей обяжут оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью
1 апреля вступают в силу новые государственные строительные нормы об инклюзивности, которыми, в частности, работодателей обяжут оборудовать инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью.
Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
По его словам, сейчас в Украине около трех миллионов человек с инвалидностью. Из них 80% — трудоспособные люди, которые из-за недоступности общественного пространства не могут использовать свое право на труд.
По словам заместителя министра, в новых ГСН об инклюзивности содержится около 100 качественных изменений.
"Если проектируется специализированное рабочее место для человека с инвалидностью, то оно должно включать комплект мебели, оборудования и вспомогательные устройства, приспособленные для конкретного вида инвалидности", — написал Парцхаладзе.
Площадь одного рабочего места в офисных и административных помещениях для человека, который передвигается на инвалидной коляске, должна быть не менее 5,65 кв. м.
Также должны предусматриваться и идентифицироваться международными символами парковочные места и входы в здания, лифты, зоны безопасности и тому подобное.
Напомним:
Ранее в правительстве предложили строить только энергоэффективное жилье.
Также в стране ввели новые технологии освещения помещений.
Также на эксплуатируемых крышах ТРЦ и других общественных зданий, как сообщалось ранее, могут появиться парковки.
Кроме того, все новые общественные здания в Украине планируют оборудовать металлодетекторами.
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