Работодателей обяжут оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью

1 апреля вступают в силу новые государственные строительные нормы об инклюзивности, которыми, в частности, работодателей обяжут оборудовать инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью.

Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас в Украине около трех миллионов человек с инвалидностью. Из них 80% — трудоспособные люди, которые из-за недоступности общественного пространства не могут использовать свое право на труд.

По словам заместителя министра, в новых ГСН об инклюзивности содержится около 100 качественных изменений.

"Если проектируется специализированное рабочее место для человека с инвалидностью, то оно должно включать комплект мебели, оборудования и вспомогательные устройства, приспособленные для конкретного вида инвалидности", — написал Парцхаладзе.

Площадь одного рабочего места в офисных и административных помещениях для человека, который передвигается на инвалидной коляске, должна быть не менее 5,65 кв. м.

Также должны предусматриваться и идентифицироваться международными символами парковочные места и входы в здания, лифты, зоны безопасности и тому подобное.

Напомним:

Ранее в правительстве предложили строить только энергоэффективное жилье.

Также в стране ввели новые технологии освещения помещений.

Также на эксплуатируемых крышах ТРЦ и других общественных зданий, как сообщалось ранее, могут появиться парковки.

Кроме того, все новые общественные здания в Украине планируют оборудовать металлодетекторами.