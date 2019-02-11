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В правительстве предлагают строить только энергоэффективное жилье

Понедельник, 11 февраля 2019, 17:10
 

Минрегион предлагает предусмотреть в изменениях строительных норм строительство только энергоэффективного жилья.

Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"В проекте нового ГСН по жилым домам предлагаем ввести четкие европейские требования к энергосбережению зданий при их новом строительстве или реконструкции и проектировать жилье с классом энергоэффективности не ниже "С". Это позволит: экономить до 40% энергии; в случае реконструкции домов существенно продлить срок эксплуатации зданий", - написал Парцхаладзе.

Заместитель министра напомнил, что в прошлом году был введен в действие важный для энергонезависимости закон об энергоэффективности зданий.

"Он внедряет европейские требования к энергосбережению, вводя классы энергоэффективности зданий от A до G. Поэтому во время обновления ГСН по жилым домам эти изменения должны быть учтены. Сегодня в соответствующих действующих нормах есть только общие требования к энергосбережению" - написал Парцхаладзе.

 

С 1 сентября 2018 года вступила в действие норма об обязательной энергомодернизации зданий школ, а с 1 октября - детских садов. Благодаря этому минимум на 20% увеличивается срок эксплуатации таких зданий. Соответствующие изменения содержатся в новых ГСН.2.2-3:2018 "Здания и сооружения. Учреждения образования" и ГСН.2.2-4-2018 "Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования".

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Экономическая правда

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