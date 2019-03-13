Все новые общественные здания в Украине оборудуют металлодетекторами

Все новые общественные здания должны быть оборудованы современными системами охранной сигнализации, в частности, рамочными устройствами на входе в здания и системами видеонаблюдения.

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, ссылаясь на новые государственные строительные нормы.

Парцхаладзе отметил, что безопасность человека — в приоритете, особенно в местах большого скопления людей.

"Поэтому для повышения безопасности людей и их защиты во время пребывания в таких заведениях в новых ДБН по проектированию общественных зданий предусматриваются усиленные требования безопасности. Это так называемые "рамки" на входе, которые сделают невозможным попадание в здание запрещенных предметов, и современные системы видеонаблюдения, которые позволят выявлять подозрительных лиц и быстро реагировать на возможные ситуации", — сказал он.

Также в нормах ужесточаются требования обустройству общественных заведений к системами пожарной безопасности, оповещению о пожаре и управлению эвакуацией людей.

Вводятся и современные, более надежные и чувствительные системы пожарной сигнализации, которые быстрее определяют момент возникновения пожара и реагируют на чрезвычайные ситуации.

Новые ДБН вступают в действие с 1 июня 2019 года.

Напомним, что государственные строительные нормы — обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

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Экономическая правда