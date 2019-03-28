"Центрэнерго" снова выставят на продажу в апреле

Фонд государственного имущества планирует в апреле 2019 года выставить "Центрэнерго" на конкурс.

Об этом на своей странице в Facebook написал и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров.

"Фонд государственного имущества вместе с инвестиционным советником Ernst & Young продолжает работу по подготовке "Центрэнерго" к продаже". Планы по приватизации этого актива неизменны, и в апреле мы повторно выставим "Центрэнерго" на конкурс", - говорится в сообщении.

Трубаров отметил, что сегодня Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, обороны и правоохранительной деятельности согласовал проект распоряжения КМУ "Об утверждении планов размещения акций предприятий топливно-энергетического комплекса". Речь идет о продлении срока размещения акций публичного акционерного общества "Центрэнерго" до 30 сентября этого года.

"Ожидаю, что на ближайшем заседании правительства данный вопрос будет проголосован", - написал Трубаров.

Напомним:

Торги по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго", назначенные на 13 декабря 2018 года, не состоялись.

Претенденты - ООО "Укрдонинвест" и производственное унитарное предприятие "Нефтебитумный завод" (Беларусь) - не были допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствовала требованиям законодательства.

ФГИ выставлял на продажу 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Конкурс должен был состояться при наличии, минимум, двух участников, один из которых – иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает бизнесмен Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

Чистая прибыль "Центрэнерго" в 2018 году упала почти в 4 раза.

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