Чистая прибыль "Центрэнерго" упала почти в 4 раза

ПАО "Центрэнерго" в 2018 году сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1,391 млрд гривен) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании в повестке собрания акционеров энергогенерирующей компании, назначенного на 3 апреля, пишет "Интерфакс-Украина".

Таким образом, в четвертом квартале 2018 года "Центрэнерго" получило чистую прибыль 9,619 млн гривен против 203,271 млн гривен чистого убытка в сентябре-декабре-2017.

Согласно повестке, компания рассматривает пять вариантов распределения прибыли за 2018 год с направлением на дивиденды: 30%, 50%, 75%, 80% или 90% от результата деятельности.

Как сообщалось, торги по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго", назначенные на 13 декабря 2018 года, не состоялись.

Претенденты - ООО "Укрдонинвест" и производственное унитарное предприятие "Нефтебитумный завод" (Беларусь) - не были допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствовала требованиям законодательства.

ФГИ выставлял на продажу 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Конкурс должен был состояться при наличии, минимум, двух участников, один из которых – иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает бизнесмен Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

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