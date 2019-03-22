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Гривня на межбанке вернулась на уровень ниже отметки 27 за доллар

Пятница, 22 марта 2019, 18:05
 

22 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,88 - 26,91 гривни;

Евро - 30,31 - 30,35 гривни;

Российский рубль - 0,4148 - 0,4155 гривни.

Напоминаем:

21 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.

22 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,08 гривни за доллар.

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 22 марта на уровне 27,25 гривни.

Экономическая правда

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