Курс валют: гривня снова снизилась

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 22 марта на уровне 27,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,03 гривны (на 21 марта — 30,85 гривни).

Напоминаем:

21 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,32 гривни за доллар.

21 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.

19 марта Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 12,53 миллиарда гривен.

Как стало известно, портфель ОВГЗ нерезидентов увеличился на 4 миллиарда гривен.

Интерес нерезидентов к гривневым облигациям повышает уровень предложения валюты на межбанке, что способствует укреплению курсу гривни.

Экономическая правда