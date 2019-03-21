Гривня на межбанке укрепляется после долгого падения

21 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,07 - 27,10 гривни;

Евро - 30,77 - 30,81 гривни;

Российский рубль - 0,4243 - 0,4251 гривни.

Напоминаем:

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

21 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,32 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 21 марта на уровне 27,16 гривни.

Экономическая правда