Все разделы
Укр / Рус

Гривня на межбанке укрепляется после долгого падения

Четверг, 21 марта 2019, 17:55
 

21 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,07 - 27,10 гривни;

Евро - 30,77 - 30,81 гривни;

Российский рубль - 0,4243 - 0,4251 гривни.

Напоминаем:

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

21 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,32 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 21 марта на уровне 27,16 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок 21 марта 2019, 11:30
Разворот на межбанке: гривня приостановила падение 20 марта 2019, 18:20
Гривня падает: курс на межбанке, наличном, "черном" рынке 20 марта 2019, 12:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте