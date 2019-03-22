Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
22 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,08 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,91 - 26,94 гривни;
Евро - 30,41 - 30,44 гривни;
Российский рубль - 0,4186 - 0,4195 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 12:30 котировки гривни к доллару составляли 26,89 - 27,17 гривни. Евро покупают по 30,45 гривни, продают по 30,93 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,97 - 26,98 гривни, евро - 30,66 - 30,80 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 22 марта на уровне 27,25 гривни.
21 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,32 гривни за доллар.
21 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.
Экономическая правда
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