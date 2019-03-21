Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

21 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,32 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,25 - 27,27 гривни;

Евро - 31,07 - 31,09 гривни;

Российский рубль - 0,4272 - 0,4277 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:20 котировки гривни к доллару составляли 27,11 - 27,36 гривни. Евро покупают по 30,78 гривни, продают по 31,27 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,27 гривни, евро - 30,82 - 31,06 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 21 марта на уровне 27,16 гривни.

20 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

Экономическая правда