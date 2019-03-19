Минфин привлек в госбюджет крупную сумму

19 марта Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 12,53 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных на официальном сайте министерства.

Гривневые средства привлечены больше всего от продажи облигаций сроками на 3, 6, 8 месяцев и 1,5 и 2 года со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, 18,25%, 18% годовых соответственно.

Суммы размещения - 5,06 млрд грн, 0,62 млрд грн, 0,59 млрд грн, 0,49 млрд грн, 3,39 млрд грн соответственно.

Долларовые бумаги размещены на 3 месяца на 80,7 млн долларов под 6,5% годовых, 1 год - на 1,97 млн долларов под 7,25% годовых, 2 года - на 2,5 млн долларов под 7,5% годовых.

Отметим, что в 2018 году министерство финансов профинансировало государственный бюджет на 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Напоминаем:

15 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 9,7 миллиарда гривен.

22 января Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 13,569 миллиарда гривен.

29 января Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 18,3 миллиарда гривен.

Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.

В 2018 году Национальный банк с беспокойством относился к активному притоку капитала нерезидентов.

Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривни.

Экономическая правда