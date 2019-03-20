Разворот на межбанке: гривня приостановила падение
20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,19 - 27,22 гривни;
Евро - 30,87 - 30,91 гривни;
Российский рубль - 0,4226 - 0,4233 гривни.
Напоминаем:
20 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару еще на 3 копейки, установив его на 20 марта на уровне 27,16 гривни.
19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,29 гривни за доллар.
19 марта Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 12,53 миллиарда гривен.
Интерес нерезидентов к гривневым облигациям повышает уровень предложения валюты на межбанке, что способствует укреплению курсу гривни.
Экономическая правда
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