Разворот на межбанке: гривня приостановила падение

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,19 - 27,22 гривни;

Евро - 30,87 - 30,91 гривни;

Российский рубль - 0,4226 - 0,4233 гривни.

Напоминаем:

20 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару еще на 3 копейки, установив его на 20 марта на уровне 27,16 гривни.

19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,29 гривни за доллар.

19 марта Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 12,53 миллиарда гривен.

Интерес нерезидентов к гривневым облигациям повышает уровень предложения валюты на межбанке, что способствует укреплению курсу гривни.

Экономическая правда