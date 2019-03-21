Курс гривни стабилизировался после длительного падения

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 21 марта на уровне 27,16 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,85 гривны (на 20 марта — 30,85 гривни).

До этого гривня падала семь банковских дней подряд - с 12 марта.

Напоминаем:

20 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

19 марта Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 12,53 миллиарда гривен.

Интерес нерезидентов к гривневым облигациям повышает уровень предложения валюты на межбанке, что способствует укреплению курсу гривни.

Экономическая правда