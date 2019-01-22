ЕБРР может предоставить агрохолдингу Косюка 100 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает проект, в рамках которого агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) получит 100 миллионов евро на приобретение словенской компании Perutnina Ptuj.

Об этом сообщается на сайте ЕБРР, передает "Интерфакс-Украина".

"Ожидается, что проект внесет вклад в интегрированное качество, поскольку он поддержит МХП в его первом трансграничном приобретении такого масштаба… Проект также будет стимулировать инвестиции в Perutnina, что приведет к значительному повышению эффективности и прибыльности", - отмечается в сообщении ЕБРР.

По данным на сайте ЕБРР, финансирование может быть предоставлено в марте 2019 года.

Как сообщалось, МХП в ноябре-2018 подписал соглашение о приобретении 90,68% акций словенской Perutnina Ptuj.

Компания заявила о планах инвестировать 200 млн евро в производственную базу Perutnina Ptuj в течение четырех-пяти лет, чтобы укрепить и развить процессы выращивания и производства сельхозпродукции в Словении и других странах, а также увеличить объем продаж в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Компания также намерена искать возможности на других рынках, в первую очередь в Западной Европе.

МХП получил разрешения антимонопольных органов Австрии, Македонии, Сербии и Румынии, ожидает только подтверждения словенского Агентства по защите конкуренции.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Юрий Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП. Издание "Новое время" оценило его состояние в 908 млн долларов, с этим показателем Косюк занял 8 место в списке 100 самых богатых украинцев.

Как сообщала Экономическая правда, предприятие Косюка "Винницкая птицефабрика" 1 ноября получило 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, а всего за год – 812 миллионов гривень.