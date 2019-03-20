Гривня падает: курс на межбанке, наличном, "черном" рынке

20 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,13 - 27,17 гривни;

Евро - 30,79 - 30,83 гривни;

Российский рубль - 0,4216 - 0,4224 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 12:08 котировки гривни к доллару составляли 27,11 - 27,40 гривни. Евро покупают по 30,67 гривни, продают по 31,16 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,31 гривни, евро - 30,91 - 31,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару еще на 3 копейки, установив его на 20 марта на уровне 27,16 гривни.

19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,29 гривни за доллар.

Экономическая правда