Седьмой день падения: НБУ опустил гривню еще ниже
Среда, 20 марта 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару еще на 3 копейки, установив его на 20 марта на уровне 27,16 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,85 гривны (на 19 марта — 30,79 гривни).
Таким образом, гривня падает семь банковских дней подряд - с 12 марта.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару еще на 12 копеек, установив его на 19 марта на уровне 27,13 гривни.
19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,29 гривни за доллар.
Экономическая правда
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