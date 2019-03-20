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Седьмой день падения: НБУ опустил гривню еще ниже

Среда, 20 марта 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару еще на 3 копейки, установив его на 20 марта на уровне 27,16 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,85 гривны (на 19 марта — 30,79 гривни).

Таким образом, гривня падает семь банковских дней подряд - с 12 марта.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару еще на 12 копеек, установив его на 19 марта на уровне 27,13 гривни.

19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,29 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ курс валют

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