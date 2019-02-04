Последние из 30 тепловозов General Electric прибыли в Украину

"Укрзализныця" получила все 30 локомотивов General Electric, на которые был заключен контракт.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Последние 5 встречали в Черноморске в пятницу. Далее - маршрут уже отработан. Сначала - на Крюковский вагоностроительный завод. Там на доукомплектовании находятся еще 10 американских локомотивов", - рассказал Кравцов.

По его словам, тепловозы GE показывают себя крайне эффективно, например, на участке Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха на 30% экономится топливо. Если машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 км, то тепловозы GE - 540 км.

15 новых локомотивов сегодня обеспечивают четверть тепловозов по трем региональных филиалам, где они работают: Приднепровской, Донецкой и Одесской, отметил Кравцов.

Напоминаем:

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что тепловоз ТЕ33АС производства General Electric имеет более быстрый оборот и может выполнять за смену больше поездок, чем тепловозы, работавшие ранее на аналогичных маршрутах.

Максимальный вес поезда, который ведет локомотив "Тризуб", сейчас составляет 3,9 тыс тонн.

Железнодорожники заявляли о намерениях пересмотреть эту норму и определить, на сколько можно увеличить максимальный вес поезда.

Ранее сообщалось, что американский тепловоз производства General Electric дважды не смог сдвинуться с места при перевозке груза из-за перегруженности.

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Репортаж c завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США cобирают "тризубы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric

Экономическая правда