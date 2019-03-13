Рост грузовых тарифов: катастрофа или спасательный круг для экспортеров

За останні тижні чимало списів зламалось навколо теми індексації вантажних тарифів.

Начебто сервіс низький, а тарифи — високі, та ще й перешкоджають українським експортерам.

Масла у вогонь підливають окремі дописувачі, які звинувачують Укрзалізницю у підвищенні тарифів.

Мовляв, це зробить українські товари неконкурентними за кордоном. Але це твердження не відповідає дійсності і поясню чому.

"Укрзалізниця" підтримує українських виробників — зокрема тим, що утримує тарифи на перевезення залізницею на рівні, значно нижчому за європейський.

Ба більше, конкурувати з настільки низькими тарифними ставками наразі може лише Казахстан, де ставки — на рівні 3 доларів за тонну вантажу на 500 км.

Тарифи у Франції — майже утричі більші, у США та Канаді — удвічі. Найбільша ж різниця із сусідами-європейцями — Польщею, Словаччиною, Румунією.

І всі ці країни цілком успішно експортують свою продукцію за кордон, і при цьому розвивають залізничні перевезення.

Без зростання вартості перевезення цього не зробити. Наприклад, у сусідній Білорусі в кінці лютого вартість перевезень вантажів зросла на 10%. Підставою для підвищення стала необхідність підвищення окупності перевезень.

Тому усі заяви про те, що якщо тариф на перевезення зросте на 15%, це стане катастрофою для експортерів — це лише маніпуляція.

Фактично ж, підвищення тарифу таким не є. Це — індексація, спроба наздогнати ті ціни, які вже підняли інші постачальники товарів та послуг. Індекс цін товаровиробників зріс на більше, ніж 12%. З ним зросла рентабельність.

Згідно з даними Держстату України, рентабельність діяльності в аграрному секторі за 2017 рік склала 22,4%. А EBITDA "Укрзалізниці" за цей період залишилась на попередньому рівні.

Ми не можемо відставати від цих показників, інакше залізниця отримає ще один збитковий сегмент перевезень на додачу до пасажирського.

Підвищення можна відтягувати, переносити з року на рік, але зростання тарифів завжди буде прямо пов'язане з ростом цін на інші види промислової продукції, тому що вони входять до складу нашої собівартості.

Те, що протягом багатьох років це було інакше, призвело до того, що ми сьогодні проїдаємо основні засоби компанії.

Якщо ми не збільшимо надходження, ми не зможемо забезпечити гідний сервіс.

УЗ зможе забезпечити достатньо локомотивів для перевезення вантажів тільки за умови збільшення доходів.

Так, лише індексація дозволить збільшити кошти на ремонт локомотивів на 50% — до 3,1 млрд грн.

Учасники ринку перевезень повинні усвідомити, що поки буде тарифне протистояння, з тягою змін не відбудеться.

Востаннє тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України були проіндексовані на 15% 31 жовтня 2017 року.

За цей час собівартість вантажоперевезень значно збільшилася, наприклад, дизпаливо подорожчало на 30%, електроенергія — на 15%.

Наразі через постійне блокування ринком справедливої індексації тарифу у нас катастрофічна ситуація зі складовими тарифу, коли вартість вагона становить 50% від загальної вартості перевезення.

Виходячи з економіки процесу і беручи до уваги досвід інших країн, частка вагона повинна бути на рівні 15-20%.

Тому якщо ми і боремося за кожен долар, то індексація інфраструктурної складової призведе не до збільшення загальної вартості перевезення, а до здешевлення вагона.

Тепер вагон окупатиметься не за 2-3 роки, а за 5-7 років. І зміни у складовій тарифу дадуть змогу отримати більше надходжень, а з ними — нові вагони, оновлену тягу, які ліквідують затримку і збільшать оборот вагонів.

Крім того, тарифи на перевезення, на відміну від інших країн, де діють ринкові механізми, в Україні — фіксовані.

Ми не можемо оперативно змінювати їх, підлаштовуючись під потреби ринку.

З одного боку, це не дає змоги отримати більше при більшому попиті, з іншого — грає на руку експортерам.

Наприклад, у високий сезон — влітку — залізниця могла б підвищити свою рентабельність завдяки більш гнучкій політиці.

Але це поки нереально. Зате транзитні ставки "Укрзалізниці" вищі удвічі для практично усіх типів вантажів, що дає можливість саме українському виробникові отримати кращі умови для перевезень своїх вантажів.