Газовый скандал вокруг Фаворова: "Нафтогаз" привлек независимого аудитора

Андрей Фаворов Фото ЭП

НАК "Нафтогаз Украины" по рекомендации Наблюдательного совета проводит расследование операций по продаже газа компании ООО "ЭРУ Трейдинг" в 4 квартале 2018 года.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подал запрос на расследование из-за возможного конфликта интересов в действиях Андрея Фаворова, которого недавно назначили руководителем интегрированного газового бизнеса Группы "Нафтогаз".

Дополнительно к стандартным внутренним процедурам проверки, "Нафтогаз" привлек независимого аудитора-расследователя.

"Нафтогаз ввел систему внутреннего контроля, соответствующую принципам корпоративного управления ОЭСР и нулевой толерантности к коррупции. Наблюдательный совет учел мнение службы комплаенса и сделает окончательные выводы по результатам независимого аудиторского расследования", - сказал председатель комитета наблюдательного совета по аудиту и рискам Бруно Лескуа.

Операции, по которым возникли вопросы, состоялись в 4 квартале 2018 года и касались продажи газа "ЭРУ Трейдинг" по ценам якобы ниже рыночных.

До прихода в "Нафтогаз" в конце ноября 2018 года Андрей Фаворов был управляющим директором и партнером в "ЭРУ Трейдинг", одном из крупнейших частных газовых трейдеров Украины.

Компания сообщила, что проведенное службой комплаенса "Нафтогаза" внутреннее расследование установило, что у Андрея Фаворова не было конфликта интересов, поскольку он продал свою долю в "ЭРУ Трейдинг", прежде чем занял должность в "Нафтогазе".

Ранее "Эру Трейдинг" заявила, что приобретение газа у "Нафтогаз Трейдинг" в ноябре-декабре 2018 года состоялись на общих коммерческих условиях, а потому утверждение о покупке "по заниженным ценам" не соответствуют действительности.

"Выделение Витренко "Эру Трейдинг" среди других покупателей (газа у "Нафтогаз Трейдинг"), по мнению компании, мотивировано собственным амбициозным и эмоциональным состоянием, связанным с его перемещением на должностях в группе "Нафтогаз", - добавили в пресс-службе.

В ответ Витренко объяснил свои "перемещения на должностях" в "Нафтогазе".

Экономическая правда