Главу газового бизнеса "Нафтогаза" обвинили в коррупции. В НАК отрицают

Андрей Фаворов

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подозревает новое руководство компании в продаже газа из газовых хранилищ по коррупционной схеме.

Об этом идется в служебной записке Витренко руководителю службы внутренней проверки НАК Марии Кучеровой, которую опубликовали "Украинские новости". Собеседник ЭП в компании подтвердил аутентичность документа.

В служебной записке Витренко приводит ряд аргументов, которые, по его мнению, подтверждают конфликт интересов новоназначенного руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова.

Также в документах говорится о фактах продажи "нефтегазовского" газа по заниженным ценам компании "ЭРУ Трейдинг", которой ранее руководил Фаворов.

Согласно служебной записке, продажа газа в четвертом квартале 2018 года привела к необоснованным потерям НАК, и в то же время к необоснованной прибыли ООО "ЭРУ Трейдинг". Последняя является посредником между НАК и ее дочерней компанией ПАО "Укртрансгаз".

"Насколько мне известно, такая же ситуация остается актуальной для поставок газа в январе и феврале 2019 года", — говорится в документе.

Из анализа Витренко следует, что в 4-м квартале "ЭРУ Тейдинг" получал газ по цене заниженной в некоторых случаях почти на 1 тыс. грн за 1000 кубометров. При этом из документа следует, что в конце ноября и в декабре 2018 года "ЭРУ Трейдинг" закупили газ из газохранилищ по низкой цене (средневзвешенная 8457 грн/тыс. куб. м) общим объемом 101 млн кубометров".

По подсчетам Витренко, на этих операциях "ЭРУ Трейдинг" могла заработать 2,2 миллиона долларов.

Он подчеркнул, что формирование маркетинговой политики в НАК с декабря 2018 года занимался Андрей Фаворов — директором и один из учредителей "ЭРУ Трейдинг". Именно к нему перешла большая часть полномочий Витренко.

В связи с этим, по мнению Витренко, может возникнуть обоснованное подозрение, что именно "он имел возможность, но не исправил эту ситуацию, что противоречит его служебной обязанности действовать в интересах НАК "Нефтегаз Украины"". Речь идет об использовании знаний и информации, полученной во время работы в "ЭРУ Трейлдинг".

"Соответственно, может быть достаточно оснований считать, что это является следствием конфликта интересов в случае, если Фаворов остался реальным бенефициаром ООО "ЭРУ Трейдинг". С другой стороны, исходя из таких обстоятельств, может возникнуть обоснованное подозрение, что Фаворов мог остаться реальным бенефициаром "ЭРУ Трейдинг"", – отмечает Витренко.

В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что еще до прихода Фаворова в "Нафтогаз", компания поставила условие о его выходе из компании "ЭРУ Трейдинг", как из органов управления так и из состава конечных владельцев.

"Во исполнение этого требования Фаворовым было заключено соответствующее соглашение о продаже своей доли в "ЭРУ Трейдинг" от 30 ноября 2018 года, то есть еще до официального назначения на должность Директора по интегрированному газовому бизнесу, что было проверено Службой комплаенса", - говорится в сообщении.

"Таким образом, процесс урегулирования конфликта интересов находился под постоянным мониторингом Службы комплаенса, в том числе был установлен дополнительный контроль с целью управления конфликтом интересов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вопрос купли-продажи газа в 4 квартале попал в поле зрения руководства Нафтогаза в январе 2019 года. В феврале Наблюдательный совет рассмотрел ситуацию, в том числе, позицию Витренко и выводы Службы комплаенса.

"Согласно этим выводам, конфликта интересов не было. Фаворов не отвечал за закупки в момент этих соглашений. Все сделки, которые были осуществлены компанией "Нафтогаз Трейдинг", о которых идет речь, были совершены еще до официального назначения Фаворова", - заявили в компании.

"Набсовет поручил службам внутреннего контроля провести полное расследование всех сделок, заключенных в тот период. Предварительные результаты этого расследования не выявили соглашений, которые бы отличались от стандартной рыночной практики с учетом состояния рынка в тот момент. Коболев поручил привлечь независимый форензик-аудит, который проводит дополнительное расследование ", - подытожили в НАК.

Напомним, что в декабре в интервью для ЭП Андрей Фаворов рассказал о том, как возглавил нефтевый бизнес в Украине. Также он заявил, что у него "еще остался запас сил, энергии, знаний, опыта, чтобы реализоваться в нефтегазовой отрасли".