"Эру Трейдинг" отреагировала на газовый скандал вокруг Фаворова

Компания "Эру Трейдинг" заявляет, что приобретение газа у "Нафтогаз Трейдинг" в ноябре-декабре 2018 года состоялись на общих коммерческих условиях, а потому утверждение о покупке "по заниженным ценам" не соответствуют действительности.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"В ближайшие дни компания подготовит пакет всех документов, касающихся указанных транзакций с группой "Нафтогаз", и направит обращение в соответствующие органы с целью проверки фактов на наличие коррупционных признаков и конфликта интересов", - говорится в сообщении.

В ЭРУ также отметили отсутствие любого экономического и управленческого интереса Андрея Фаворова на предприятиях группы.

"Договоры по поставкам газа АО "Укртрансгаз" согласно опубликованным материалам за подписью Юрия Витренко, были заключены по процедурам публичных закупок, состоявшихся в сентябре 2018 года, то есть задолго до момента, когда Фаворов принял предложение присоединиться к группе "Нафтогаз", - заявили в компании.

"Выделение Витренко "Эру Трейдинг" среди других покупателей (газа у "Нафтогаз Трейдинг"), по мнению компании, мотивировано собственным амбициозным и эмоциональным состоянием, связанным с его перемещением на должностях в группе "Нафтогаз", - добавили в пресс-службе.

"Группа компаний ЭРУ надеется, что "Нафтогаз" проведет собственное детальное расследование как всех заявленных Витренко данных, так и самого факта распространения конфиденциальной информации в прессе, что по оценкам компании является грубым нарушением заключенных соглашений и несет непосредственное негативное влияние на репутацию группы "Нафтогаз", - подытожили в ЭРУ.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подозревает новое руководство компании в продаже газа из газовых хранилищ по коррупционной схеме.

В частности, Витренко привел ряд аргументов, которые, по его мнению, подтверждают конфликт интересов нового руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова.

Экономическая правда