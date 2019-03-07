Газовый скандал: Витренко объяснил свои "перемещения на должностях" в "Нафтогазе"

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что он инициировал изменение своих полномочий, отказавшись отвечать за интегрированный газовый бизнес.

Об этом он написал в Facebook в ответ на заявление "ЭРУ Трейдинг" о материалах, опубликованных в СМИ о заключении между компаниями договоров на куплю-продажу природного газа в четвертом квартале 2018 года.

"Меня никто никуда не "смещал", я сам инициировал смену своих полномочий, в частности чтобы я не отвечал за интегрированный газовый бизнес. По плану трансформации я и не ожидал за него отвечать, это должен делать Олег Прохоренко, глава Укргазвыдобування", - объяснил Витренко.

"Когда с этим планом возникли проблемы, я согласился заниматься этим направлением, но практически за месяц изменил свое решение из-за различий в понимании принципов трансформации. Это было мое собственное решение, которое я принимал как раз чтобы не было внутренних конфликтов", - написал исполнительный директор "Нафтогаза".

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подозревает новое руководство компании в продаже газа из газовых хранилищ по коррупционной схеме.

Об этом говорилось в служебной записке, которую опубликовали СМИ.

В частности, Витренко привел ряд аргументов, которые, по его мнению, подтверждают конфликт интересов нового руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова.

Компания "Эру Трейдинг" заявляет, что приобретение газа у "Нафтогаз Трейдинг" в ноябре-декабре 2018 года состоялись на общих коммерческих условиях, а потому утверждение о покупке "по заниженным ценам" не соответствуют действительности.

"Выделение Витренко "Эру Трейдинг" среди других покупателей (газа у "Нафтогаз Трейдинг"), по мнению компании, мотивировано собственным амбициозным и эмоциональным состоянием, связанным с его перемещением на должностях в группе "Нафтогаз", - добавили в пресс-службе.

Экономическая правда