Курс гривни: межбанк: наличный, "черный рынок"

18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,12 - 27,15 гривни;

Евро - 30,76 - 30,80 гривни;

Российский рубль - 0,4191 - 0,4199 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:20 котировки гривни к доллару составляли 26,91 - 27,22 гривни. Евро покупают по 30,41 гривни, продают по 30,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,17 гривни, евро - 30,68 - 30,78 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,01 гривни.

НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 26,71 гривни.

14 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,06 гривни за доллар.

Экономическая правда