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Гривня стабилизировалась после резкого падения

Пятница, 15 марта 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 26,72 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,18 гривны (на 14 марта - также 30,18 гривни).

Напоминаем:

14 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.

14 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,92 гривни за доллар.

Экономическая правда

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