Гривня стабилизировалась после резкого падения

Василий Хмельницкий: Не занимаюсь тремя вещами — оружием, наркотиками и бизнесом в Донецке Среди его активов — аэропорт "Киев", Unit.City и компания UDP, которая реализовала проекты "Новопечерские липки", "Паркове містечко" и Ocean Plaza, а также сотни гектаров земли в пределах Киева. Как строилась империя Хмельницкого и при чем здесь киевская власть.

Как самостоятельно купить и растаможить "евробляху". Журналистский эксперимент. Льготный период растаможки авто завершился, но купить автомобиль в ЕС и растаможить его — до сих пор дешевле, чем приобрести такой же в Украине. Как это сделать, чтобы не переплачивать посредникам, узнавал журналист ЭП. (укр)