Гривня стабилизировалась после резкого падения
Пятница, 15 марта 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 26,72 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,18 гривны (на 14 марта - также 30,18 гривни).
Напоминаем:
14 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.
14 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,92 гривни за доллар.
Экономическая правда
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