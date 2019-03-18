Официальный курс: гривня превысила отметку 27 за доллар
Понедельник, 18 марта 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,01 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,54 гривни (на 15 марта - 30,17 гривни).
Напоминаем:
НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 26,71 гривни.
14 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,06 гривни за доллар.
Экономическая правда
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