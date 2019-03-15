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Гривня на межбанке осталась ниже отметки 27 за доллар

Пятница, 15 марта 2019, 18:25
 

15 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,06 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,02 - 27,06 гривни;

Евро - 30,63 - 30,67 гривни;

Российский рубль - 0,4145 - 0,4153 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 26,72 гривни.

15 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,85 гривни за доллар.

Экономическая правда

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