Гривня на межбанке осталась ниже отметки 27 за доллар
Пятница, 15 марта 2019, 18:25
15 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,06 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,02 - 27,06 гривни;
Евро - 30,63 - 30,67 гривни;
Российский рубль - 0,4145 - 0,4153 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 26,72 гривни.
15 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,85 гривни за доллар.
Экономическая правда
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