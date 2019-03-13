Гривня снизилась на 5 копеек

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару почти на 5 копеек, установив его на 13 марта на уровне 26,35 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,72 гривны (на 12 марта - 29,58 гривны).

Напоминаем:

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31-26,34 гривни за доллар.

12 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,53-26,56 гривны за доллар.

С начала года по состоянию на 7 марта официальный курс гривны укрепился на 4,4%.

Экономическая правда