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Гривня снизилась на 5 копеек

Среда, 13 марта 2019, 08:44
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару почти на 5 копеек, установив его на 13 марта на уровне 26,35 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,72 гривны (на 12 марта - 29,58 гривны).

Напоминаем:

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31-26,34 гривни за доллар.

12 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,53-26,56 гривны за доллар.

С начала года по состоянию на 7 марта официальный курс гривны укрепился на 4,4%.

Экономическая правда

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