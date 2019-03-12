Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,35 - 26,37 гривни;

Евро - 29,73 - 29,75 гривни;

Российский рубль - 0,4002 - 0,4007 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:13 котировки гривни к доллару составляли 26,31 - 26,58 гривни. Евро покупают по 29,55 гривни, продают по 30,01 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,47 - 26,56 гривни, евро - 29,85 - 29,98 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 марта на уровне 26,31 гривни.

11 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,29 гривни за доллар.

11 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,36 гривни за доллар.

Экономическая правда