Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,35 - 26,37 гривни;
Евро - 29,73 - 29,75 гривни;
Российский рубль - 0,4002 - 0,4007 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:13 котировки гривни к доллару составляли 26,31 - 26,58 гривни. Евро покупают по 29,55 гривни, продают по 30,01 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,47 - 26,56 гривни, евро - 29,85 - 29,98 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 марта на уровне 26,31 гривни.
11 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,29 гривни за доллар.
11 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,36 гривни за доллар.
Экономическая правда
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