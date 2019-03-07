Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк объяснил, благодаря чему гривня стремительно выросла

Четверг, 7 марта 2019, 20:21
 

С начала года по состоянию на 7 марта официальный курс гривни укрепился на 4,4% до 26,48 гривень за доллар США, только с начала марта - на 1,4%.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

После незначительного ослабления гривни в начале 2019 ситуация на валютном рынке изменилась на противоположную под влиянием следующих факторов:

  • благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильные поступления экспортной выручки;
  • приближения сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту;
  • слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу;
  • чистая продажа валюты населением.

Указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке, подчеркивается в сообщении.

Текущая благоприятная ситуация на валютном рынке дает возможность Национальному банку пополнять международные резервы без влияния на направление движения курса гривни. С начала года по состоянию на 7 марта чистая покупка валюты Национальным банком составляет около 700 млн долларов, из них более 200 млн долларов - за первую неделю марта.

Напомним, официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ гривня курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацбанк укрепил курс гривни на 7 копеек 6 марта 2019, 09:00
Золотовалютные резервы НБУ сокращаются из-за выплаты госдолга 5 марта 2019, 20:13
Курс валют: гривня укрепляется 5 марта 2019, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте