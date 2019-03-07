Нацбанк объяснил, благодаря чему гривня стремительно выросла

С начала года по состоянию на 7 марта официальный курс гривни укрепился на 4,4% до 26,48 гривень за доллар США, только с начала марта - на 1,4%.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

После незначительного ослабления гривни в начале 2019 ситуация на валютном рынке изменилась на противоположную под влиянием следующих факторов:

благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильные поступления экспортной выручки;

приближения сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту;

слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу;

чистая продажа валюты населением.

Указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке, подчеркивается в сообщении.

Текущая благоприятная ситуация на валютном рынке дает возможность Национальному банку пополнять международные резервы без влияния на направление движения курса гривни. С начала года по состоянию на 7 марта чистая покупка валюты Национальным банком составляет около 700 млн долларов, из них более 200 млн долларов - за первую неделю марта.

Напомним, официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.