Гривня на межбанке стремительно упала
Вторник, 12 марта 2019, 18:10
7 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,53 - 26,56 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,53 - 26,56 гривни;
Евро - 29,90 - 29,93 гривни;
Российский рубль - 0,4036 - 0,4042 гривни.
Напоминаем:
12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 марта на уровне 26,31 гривни.
Экономическая правда
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