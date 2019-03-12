Все разделы
Укр / Рус

Гривня на межбанке стремительно упала

Вторник, 12 марта 2019, 18:10
 

7 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,53 - 26,56 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,53 - 26,56 гривни;

Евро - 29,90 - 29,93 гривни;

Российский рубль - 0,4036 - 0,4042 гривни.

Напоминаем:

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 марта на уровне 26,31 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок 12 марта 2019, 11:20
Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках 11 марта 2019, 11:35
Гривня на межбанке стремительно выросла 7 марта 2019, 17:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте