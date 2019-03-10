Овощи, фрукты, алкоголь: как росли цены в феврале

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2019 года по сравнению с январем 2019 года составила 0,5%.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Как свидетельствуют данные статистического ведомства, с начала года потребительские цены выросли на 1,5%.

Как отмечается, на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

"Больше всего (на 6,6% и 3,6%) подорожали овощи и фрукты. На 1,9-0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сахар, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло. Одновременно на 3,6-0,8% подешевели яйца, мясо и мясопродукты, рис", - говорится в сообщении.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в том числе табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%. Одежда и обувь подешевели на 3,5%, в частности, обувь - на 3,7%, одежда - на 3,3%.

"Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,8%, горячую воду, отопление - на 1,5%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%, канализацию - на 1,1%", - сообщает Госстат.

Согласно сообщению, снижение цен на транспорт в целом на 0,1% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 2% и автомобилей на 0,6%.

Вместе с тем на 5,1% и 2% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.

Напоминаем:

Инфляция на потребительском рынке в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составила 1%.

Национальный банк сохранил прогноз инфляции на 2019-2020 годы на прежнем уровне. Прогноз роста цен в 2019 году - 6,3% на конец года.

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году впервые с 2013 года замедлился до однозначного показателя и составил 9,8%.

Показатель роста инфляции в 2016 году составил 12,4%, в 2015 году - 43,3%, 2014 году - 24,9%, в 2013 году - 0,5%.

Экономическая правда