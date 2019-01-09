Інфляція в Україні сповільнилася до однозначного показника — Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в 2018 році вперше з 2013 року сповільнилося до однозначного показника і становило 9,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За грудень минулого року інфляція становила 0,8% проти 1,4% в листопаді, 1,7% - в жовтні і у вересні - 1,9%.

Показник зростання інфляції в 2016 році становив 12,4%, 2015 році - 43,3%, 2014 році - 24,9%, у 2013 році - 0,5%.

Держстат уточнює, що середньорічна інфляція в 2018 році (січень-грудень до січня-грудня попереднього року) знизилася до 10,9% з 14,4% роком раніше.

Базова інфляція в грудні 2018 року також знизилася до 0,6% з 1,1% в листопаді, 1,3% - в жовтні і 1,9% у вересні, і за підсумками 2018 року досягла 8,7%.

Економічна правда