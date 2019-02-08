Овощи, фрукты, молоко: как росли цены в январе

Инфляция на потребительском рынке в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составила 1%.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Как свидетельствуют данные статистического ведомства, в января 2019 года по сравнению с январем прошлого года инфляция составила 9,2%.

"В январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 16,6%) подорожали овощи. На 4,7-0,9% выросли цены на фрукты, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, масло, хлеб. Также на 0,5-0,1% подешевели яйца, свинина, рис", - говорится в сообщении.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в том числе табачные изделия - на 2%, алкогольные напитки - на 0,5%. Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в частности, обувь - на 4,8%, одежда - на 4,5%.

"Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,6% произошел главным образом за счет повышения тарифов на отопление на 11%, горячую воду - на 9,4%, канализацию - на 2, 8%, водоснабжение - на 1,4%", - свидетельствуют данные ведомства.

"Снижение цен на транспорт в целом на 1,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 6,1%. Вместе с тем на 5,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте", - добавили в Госстате.

Напоминаем:

Национальный банк сохранил прогноз инфляции на 2019-2020 годы на прежнем уровне. Прогноз роста цен в 2019 году - 6,3% на конец года.

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году впервые с 2013 года замедлился до однозначного показателя и составил 9,8%.

Показатель роста инфляции в 2016 году составил 12,4%, в 2015 году - 43,3%, 2014 году - 24,9%, в 2013 году - 0,5%.

Экономическая правда