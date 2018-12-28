Зарплаты украинцев растут быстрее, чем расходы на "коммуналку" — Минсоц

Доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.

Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко в интервью Экономической правде.

"Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. То есть, потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться", - сообщил чиновник.

"Тарифы - не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки. Сегодня мы наблюдаем достаточно активную динамику роста доходов населения", - заявил Музыченко.

"Второй фактор - это пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года. Третий фактор - это, конечно, повышение цены на газ, которое у нас произошло. Эти три фактора сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде", - сказал представитель Министерства социальной политики.

По его словам, еженедельно около 120-150 тысяч домохозяйств обращаются за оформлением субсидии.

"Граждане начали получать первые платежки с новыми тарифами на газ, водоснабжение, содержание жилья, а теперь они определяются по потребности в получении жилищных субсидий", - сообщил Музыченко.

Он добавил, что численность получателей субсидий уменьшается в том числе благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

Экономическая правда