Реальная зарплата в Украине выросла почти на 10% за год

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года возросла на 9,7%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре 2018 года в годовом измерении увеличилась на 20,5%.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года наблюдался в Киевской (на 27,8%), Полтавской (на 27,6%) и Запорожской (на 25,6%) областях и городе Киев (на 17,9%).

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве (16546 грн), самый низкий - в Черниговской области (8005 грн).

В декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года заработная плата больше всего возросла в строительстве (на 28,6%), сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 27,8%) и промышленности (на 24%).

Напоминаем:

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10 573 гривни.

В Министерстве социальной политики говорят, что доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.

Экономическая правда