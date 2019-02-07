Кабмин обнародовал постановление, решившее проблему с завышенными платежами за газ

Кабинет министров Украины обнародовал постановление №63 от 30 января 2019 года, которым возвращены пониженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков.

Документ опубликован на Правительственном портале.

Согласно постановлению, новые месячные нормы потребления установлены на уровне 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (ЦГВ); 5,39 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,49 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем.

Применение установленных постановлением норм потребления газа осуществляется "задним числом" - с 9 августа 2018 года.

Кроме того, потребителям не может быть начислена задолженность за природный газ в пределах норм его потребления, установленных постановлением правительства №619 от 8 июня 1996, а также штрафные санкции, 3% годовых и инфляционных потерь, начисленных на такую задолженность.

Кабмин также рекомендует НАК "Нафтогаз Украины" вместе с операторами газораспределительных систем обеспечить установку счетчиков по заявкам бытовых потребителей.

Министерство экономического развития и торговли совместно с НАК должны учесть в финансовом плане общества расходы на установку индивидуальных счетчиков газа для бытовых потребителей.

Кабмин также обязал операторов ГРС, как объектов на которые возложены спецобязательства, подавать в Министерство финансов до 15 числа месяца, предваряющего месяц поставки, информацию о почтовом адресе объекта газопотребления, даты и номера заключенного с потребителем договора распределения, персонального кода идентификации потребителя, как субъекта рынка, или точки коммерческого учета.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконнымирешением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

Экономическая правда