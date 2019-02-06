Официальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 6 февраля на уровне 27,21 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,09 гривни (на 5 февраля - 31,38 гривни).

Напоминаем:

5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 - 27,15 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 5 февраля на уровне 27,42 гривни.

Экономическая правда