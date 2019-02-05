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Курс валют: за два дня гривня укрепилась на 32 копейки

Вторник, 5 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 5 февраля на уровне 27,42 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,38 гривни (на 1 февраля - 31,62 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек и установил его на 4 февраля на уровне 27,57 гривни.

4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,36 - 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют Нацбанк

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