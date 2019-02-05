Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном, "черном" рынке

5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 11:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,19 - 27,22 гривни;

Евро - 31,05 - 31,08 гривни;

Российский рубль - 0,4150 - 0,4156 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 12:04 котировки гривни к доллару составляли 27,16 - 27,44 гривни. Евро покупают по 31,00 гривни, продают по 31,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,25 - 27,32 гривни, евро - 31,22 - 31,35 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 5 февраля на уровне 27,42 гривни.

4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,36 - 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда